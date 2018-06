Acusado de matar ganhador da Mega Sena diz ser inocente

No terceiro dia do julgamento dos dois acusados de matar o milionário da Mega Sena René Senna, o réu Ednei Gonçalves Pereira se declarou inocente, assim como o ex-PM Anderson Silva de Sousa tinha feito na tarde de terça-feira, 7. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o depoimento dele começou às 14 horas e durou 1h50. A sessão foi interrompida às 16h25, para um intervalo.

No depoimento, Gonçalves disse que trabalhou na fazenda da vítima entre julho e agosto de 2006. Ele afirmou que não tinha porte de arma e que foi demitido por Senna, após se recusar a sair armado da fazenda em companhia de René.

Ele relatou ter aceitado a decisão de Senna porque, segundo ele, o trabalho como segurança era um "bico" e não sua fonte principal de renda. Gonçalves disse ser dono de uma farmácia, em Santa Isabel, e que além disso, trabalhava como motorista de ambulância da Prefeitura de Niterói.

O funcionário público confirmou também que conhece Souza há 20 anos porque ele foi seu professor de caratê. Em relação ao dia do crime, ocorrido em 7 de janeiro de 2007, um ano e meio após a vítima ter ganhado o prêmio de R$ 52 milhões, Gonçalves afirmou que estava trabalhando em uma farmácia, localizada em Santa Isabel, das 7 às 22 horas.

A condenação ou absolvição dos réus será decidida pelo corpo de jurados, formado por cinco mulheres e dois homens. O julgamento ainda aguarda o debate entre Marcus Rangoni, assistente de acusação contratado pela filha de René, Renata Senna; o Ministério Público e os advogados de defesa. A previsão do TJ do Rio é que os debates durem 9 horas.