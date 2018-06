Acusado de matar irmão de deputado vai a júri em SP O julgamento de Fábio Conigiero, acusado de envolvimento no assassinato do empresário Claudio Hanna Hiar, irmão do deputado estadual Alberto Hiar (PSDB), conhecido como Turco Loco, será realizado nesta segunda-feira, 6, no 1º Tribunal do Júri de São Paulo. O crime ocorreu em 2003, no escritório do empresário, localizado na região do Pari, no centro de São Paulo. Conigiero deveria ter sido julgado em julho, mas a ausência de uma testemunha de defesa, de acordo com o Tribunal de Justiça, adiou o júri. Na ocasião, outro acusado, Alexandre Alves Portes, foi condenado a 19 anos de prisão. Segundo a acusação, os matadores foram contratados por Issam Ate Sammour, que teve uma obra embargada pela prefeitura num terreno de sua propriedade após denúncia do empresário à prefeitura de que havia irregularidades na construção. Já denunciado pelo Ministério público, o suposto mandante não teve ainda marcada a data de seu julgamento.