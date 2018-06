Acusado de matar jovem e ferir garota segue preso A desembargadora Sônia Regina Castro, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, negou ontem o pedido de habeas corpus a Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos, acusado de matar o estudante Osiris Del Corso e de ferir gravemente sua namorada, M., no dia 31 de janeiro, no Morro do Boi, em Matinhos, litoral do Estado. O advogado Nilton Ribeiro, um dos defensores de Juarez, disse que respeitará a decisão e, por enquanto, não recorrerá ao Superior Tribunal de Justiça. Juarez está preso desde o dia 17 de fevereiro. Contra ele pesa principalmente o depoimento de M., que foi muito firme ao reconhecê-lo. Além dos ferimentos que tiraram a mobilidade das pernas, a jovem afirma que houve tentativa de abuso sexual. Os advogados decidiram reforçar o pedido de liberdade para Juarez após a prisão, no dia 24 do mês passado, de Paulo Unfried, de 32 anos, que assaltou uma casa em Matinhos e violentou a moradora. Como havia algumas semelhanças com o retrato falado do acusado do crime no Morro do Boi, a polícia realizou o exame de balística em uma arma que ele portava. O resultado foi positivo. Unfried acabou confessando ao Ministério Público a autoria também desse crime. Na decisão de ontem, a desembargadora confirmou o pedido de sigilo no processo, decretado pela Justiça em Matinhos. Por isso, Ribeiro disse que não poderia comentá-la. "Mas é uma decisão inteligente e sensata", afirmou. "Aumentou a confiança que sempre tive no TJ." Ele disse acreditar que a acareação entre Juarez, Unfried e M., marcada para o dia 23, e a reconstituição devem confirmar a inocência de seu cliente.