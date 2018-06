Acusado de matar pai de Buchecha é detido na Região dos Lagos

Na foto, o pedreiro Flávio Figueiredo, acusado de matar o pai do cantor Buchecha

SÃO PAULO - O pedreiro Flávio Figueiredo, acusado de matar Claudino de Souza, pai do cantor Buchecha, foi detido na manhã desta quarta-feira, 31, na Região dos Lagos, no Rio, por policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio).

O crime aconteceu no último fim de semana. Segundo informações preliminares da PM, Figueiredo foi encontrado na casa de amigos no bairro Cruz, em São Pedro da Aldeia. Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia em Cabo Frio.

Assassinato

Claucirlei Jovêncio de Souza, pai do cantor Buchecha, da antiga dupla Claudinho e Buchecha, foi assassinato da noite de sábado em São Gonçalo, cidade na região metropolitana fluminense. Claudino de Souza Filho foi encontrado com quatro tiros - um na cabeça, dois no tórax e um no braço - no bairro em que morava. Segundo policiais, o crime ocorreu por volta das 23 horas.

Buchecha estava em Porto Alegre para um show e voltou após ser informado da morte do pai pela esposa e seus produtores. O corpo de Claudino foi sepultado neste domingo, no Cemitério Maruí, em Niterói. Muito abatido, o cantor não falou com a imprensa após o enterro.

Texto atualizado às 12h30.

(Com informações da Agência Estado)