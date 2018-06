Acusado de matar PM é preso no Rio

SÃO PAULO - Alex Souza Sales, conhecido como "Ligeirinho", de 30 anos, foi preso na segunda-feira, 17, na cidade de Bananal, no interior de São Paulo, divisa com Barra Mansa, no Rio, acusado de matar um policial militar no Rio de Janeiro, no último sábado, 15.

O PM Sandrilei Moreira, de 39 anos, lotado no 37º BPM (Resende), estava na festa de aniversário da filha dele, de 18 anos, quando foi morto com um tiro dentro de casa da ex-companheira, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo a polícia civil, Pouco antes de ser assassinado, Sandrilei foi comprar bebidas na Vila Delgado, naquela cidade, onde teria acontecido uma discussão. Um dos homens que teria discutido com o PM teria mandado um recado, avisando para ele sair da casa em que estava acontecendo a festa.

Minutos depois, Alex entrou pelos fundos da casa, por um morro, e disparou dois tiros pela janela, em direção de Sandrilei. Um dos tiros atingiu a região do peito do policial. A arma usada no crime foi apreendida com o bandido.