Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Suspeito de pichar o Cristo chega à delegacia acompanhado do Pastor Marcos

SÃO PAULO - O pintor de paredes Paulo Souza dos Santos, de 28 anos, um dos acusados de pichar a estátua do Cristo Redentor, no Rio, se entregou na manhã desta quinta-feira, 22, na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em São Cristóvão, na zona norte do Rio.