Acusado de receber fuzis roubados é preso Erasmo Bal Col Junior, de 27 anos, o Matriz, foi preso ontem em Caraguatatuba, no litoral norte, acusado de ser o receptador dos sete fuzis levados em março de um quartel do Exército localizado em Caçapava, no interior. Até agora, porém, só uma das armas roubadas foi localizada - no dia 10 de abril, escondida em uma casa em São José dos Campos.