Acusado de sequestro é condenado a 90 anos A Justiça condenou a 90 anos de prisão Romualdo Ribeiro da Silva, de 32 anos, acusado de sequestrar cinco pessoas da mesma família, entre elas duas crianças, em 27 de fevereiro de 2007, no Morumbi, zona sul da capital. Outros dois homens também envolvidos no crime foram condenados a 58 anos. O juiz Airton Vieira aplicou a pena mais alta para Silva porque ele estuprou uma das vítimas no cativeiro.