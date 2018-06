Acusado pela morte de juiz corregedor será julgado nesta 2ª Está marcado para esta segunda-feira, às 13 horas, o julgamento de João Carlos Rangel Luisi, um dos quatro acusados de matar o juiz corregedor dos presídios Antonio José Machado Dias, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O crime aconteceu no dia 14 de março de 2003, durante uma emboscada, quando o juiz voltava do fórum da cidade para sua casa. O julgamento será presidido pela juíza Liza Livingston, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo, no Plenário 8 do Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.