Acusado pela morte de Tim Lopes queima mulher durante visita íntima

RIO - Um dos acusados pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2002, jogou água fervente na companheira durante uma visita íntima na quinta-feira no Instituto Penal Vicente Piragibe, onde está detido, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Cláudio Orlando do Nascimento, conhecido como Ratinho, cumpre pena de 23 anos e 6 meses pelo crime.

A ocorrência foi divulgada somente nesta sexta-feira, 15, pela secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com a Seap, Fernanda Marins de Carvalho sofreu queimaduras pelo corpo e imediatamente foi encaminhada ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste.

De acordo com a secretaria estadual de Saúde, ela foi atendida e recebeu alta ainda ontem. A Seap informou que instaurou sindicância interna para apurar o fato. "O interno teve o benefício de visita íntima cancelado e foi conduzido ao isolamento". O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).

O parceiro dele na tortura e assassinato do jornalista, Claudino dos Santos Coelho, o Xuxa, também foi condenado e cumpre pena no Rio. Eles foram sentenciados em 2008, seis anos após o crime.