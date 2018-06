Acusados de agredir passageiros em estação no RJ são demitidos

Os quatro agentes de segurança da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário envolvidos em cenas de agressão aos usuários na estação de trem de Madureira, no Rio, nesta manhã, foram demitidos. Segundo nota da Supervia, a demissão ocorreu após o processo administrativo de investigação.

Ainda de acordo com a nota, a empresa "ressalta que essa atitude não está de acordo com o Código de Ética e Conduta da Supervia e todos os agentes de controle são treinados para tratar com respeito e dignidade os passageiros".

Agente dá chicotada em passageiro. Foto: Reprodução/TV Globo

Por volta das 8 horas, alguns passageiros que estavam na estação de trens de Madureira, no subúrbio do Rio, e impediam que as portas da composição fossem fechadas, foram agredidos por socos e chicotadas por agentes da Supervia. Hoje entrou no terceiro dia a greve de ferroviários no Estado.

Ainda de acordo com a concessionária, os agentes são treinados para garantir que as portas se fechem, mas sem força física, salienta a assessoria da empresa. De acordo com a Supervia, todos os quatro seguranças envolvidos no incidente foram afastados e a empresa, segundo nota divulgada, "irá apurar rigorosamente os fatos e tomar as devidas providências".

Os maquinistas decidiram continuar a greve, que já chega ao terceiro dia hoje. Com a decisão, a Supervia vai continuar com uma operação especial em todos os ramais, durante o horário de pico matutino. Os ramais Japeri e Santa Cruz vão operar com intervalos de 15 minutos entre as composições. O Ramal Deodoro terá intervalos de 8 minutos e os ramais de Belford Roxo e Saracuruna operam com intervalos entre os trens de 30 minutos.