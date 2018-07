Acusados de estelionato são presos em São Paulo Acostumados a pagar com cheques roubados as contas em restaurantes e lojas, André Francisco Matos, de 25 anos, e Carlos Antonio Souza Maciel Júnior, de 32, decidiram enganar também a direção do flat onde estavam hospedados desde 29 de abril. Pagaram adiantado a hospedagem com dois cheques roubados e acabaram presos. Os policiais prenderam os outros participantes da quadrilha: Mauro dos Santos, de 51 anos, Rubens Gomes Ferreira, de 31, e Cláudia Telino Pilat, de 29. Todos estavam num apartamento do flat Columbia Residence, na Rua Ouro Branco, nos Jardins. Disseram à delegada Elisabete Sato, do 78º Distrito Policial, que os cheques eram comprados de quadrilhas que roubam os malotes com os talões que os bancos entregam em residências e empresas. Os policiais apreenderam dezenas de folhas de cheques, documentos de carros, receitas médicas em branco, celulares e dois bisturis usados para modificar os números dos cheques.