Acusados de homicídio em boate de Goiânia vão a julgamento amanhã

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O julgamento de dois dos quatro acusados de participar de uma briga na boate Santa Fé Hall, localizada no Setor Bueno, em Goiânia, em janeiro do ano passado, deixando um morto e um ferido, serão julgados a partir desta quinta-feira, 20.

O juiz Jesseir Coelho de Alcantara, da 13ª Vara Criminal de Goiânia, encaminhará ao 1º Tribunal do Júri, amanhã, às 8h30, Gedielson Rodrigues e Ocilmar Soares Eduardo, acusados como autor e partícipe do crime de homicídio, respectivamente, e tentativa de homicídio contra as vítimas, Higor Bruno Borges Esteves e Marcondes José da Silva, ambos de 23 anos.

No dia 11 de janeiro de 2009, por volta de 3h15, na boate Santa Fé Hall, os réus e também Fabiano Alves Néia e Jeferson Henrique Silva, com a intenção de matar, atiraram contra Higor Bruno, sem que o mesmo tivesse chance de defesa, resultando em lesões que causaram sua morte, e contra Marcondes da Silva, atingindo o abdômen.

Os acusados eram amigos e foram à boate Santa Fé Hall, lá se desentenderam, por causa de um esbarrão, com as vítimas. Fabiano Néia iniciou ameaças e xingamentos, e após sair do local continuou ameaçando e chamando Marcondes para brigar.

Após perceber a atitude do colega, Gedielson foi ao seu carro e pegou uma pistola. Já fora da boate, Higor começou a brigar com Fabiano, quando o viu partir para cima de Marcondes.

Depois, Ocilmar gritou para que Gedielson levasse a arma, e este chegou atirando contra a parede da boate, com a intenção de afugentar os curiosos. Ao mesmo tempo em que ele disparava a pistola, Ocilmar orientava a direção em que ele deveria atirar, apontando para as vítimas.

Gedeilson atirou em direção a Higor, que no momento já havia terminado a briga e corria para o estacionamento, e acertou sua cabeça de forma letal. Em seguida, efetuou vários disparos na direção de Marcondes, o atingindo de raspão.

Três dos quatro acusados de provocar a briga foram presos em flagrante. Ocilmar é hacker e era procurado pela Polícia Federal por falsificação de dinheiro. Gedielson tinha passagem na polícia por homicídio e tráfico de drogas.