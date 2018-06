Acusados de matar cacique são julgados

O julgamento dos três acusados de matar o cacique guarani-caiová Marcos Veron, líder indígena reconhecido no Brasil e no exterior, está marcado para hoje em São Paulo. O crime ocorreu em janeiro de 2003, no município de Juti, em Mato Grosso do Sul. O julgamento ocorre em São Paulo pelo fato de a Justiça Federal ter aceitado o argumento do Ministério Público Federal de que um júri formado em Mato Grosso do Sul não teria a isenção necessária para julgar o crime.