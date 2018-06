Acusados de matar idosa em Curitiba são condenados

Os três acusados da morte por espancamento da artista plástica Irene Rolek, de 87 anos, ocorrida em Curitiba no dia 6 de agosto do ano passado, foram condenados pela juíza Fabiane Pieruccini, no último dia 4, segundo comunicação feita nesta quarta-feira, 17, pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Cláudio Marques dos Santos foi condenado a 26 anos e seis meses de reclusão; Alison Henrique Cordeiro, a 24 anos e seis meses; e João Maria Alves Filho, a 22 anos. A um adolescente foi aplicada medida sócio-educativa.

Veja também:

Polícia prende acusados de matar idosa em Curitiba

Segundo a denúncia, eles tentaram assaltar a residência da polonesa radicada em Curitiba, no Bairro São Francisco. Ao tentar entrar na casa que Irene dividia com sua irmã Sophia Rolek, de 86 anos, o forro desabou eles acabaram caindo dentro da residência. Provavelmente para evitar serem descobertos, visto que já tinham prestado serviços às irmãs, eles as espancaram. Irene morreu e Sophia foi internada em estado de choque.