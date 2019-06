Acusados de matar Marielle participam de audiência por videoconferência

RIO - Os dois homens presos sob acusação de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes - o policial militar reformado Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos, e o ex-PM Élcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado durante o crime - participaram nesta sexta-feira, 7, da primeira audiência de instrução do processo a que respondem pelo duplo homicídio.

Eles estão presos na penitenciária federal de Mossoró (RN) e acompanharam por videoconferência a audiência, que ocorreu no Fórum Central do Rio de Janeiro, no centro.

Durante a audiência os dois vão prestar seus primeiros depoimentos à Justiça sobre os assassinatos de Marielle e Anderson, mas isso só vai ocorrer depois que forem ouvidas as testemunhas - primeiro as de acusação e depois as de defesa. Como estão arroladas para depor mais de 20 testemunhas, a audiência seria interrompida na noite desta sexta-feira e retomada na próxima semana.

Oficialmente, no entanto, não há informações sobre a audiência, porque o processo tramita em segredo de Justiça. A imprensa não teve acesso à sala onde as testemunhas foram ouvidas.

A primeira testemunha a ser ouvida, por volta das 14h, foi um policial militar que participou da investigação do caso. Ele deu detalhes sobre os elementos que permitiram apontar Lessa e Queiroz como autores do crime. Em seguida foi ouvida a viúva do motorista Anderson, Ágatha Reis, que relatou a rotina do marido.