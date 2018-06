Acusados de matar prefeito são transferidos para cadeia Os quatro suspeitos de participar do assassinato do prefeito de Jandira, na Grande São Paulo, Walderi Braz Paschoalin (PSDB), foram transferidos na manhã de hoje para a cadeia pública de Carapicuíba. Eles estavam detidos no Setor de Homicídios de Carapicuíba. Neste sábado, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que exames residuográficos mostraram a presença de pólvora na mão de todos os suspeitos.