Acusados de sumiço e morte de jovens são presos pelo Exército

O Exército deteve 11 militares suspeitos de entregar três jovens presos por desacato no Morro da Providência, no sábado, para traficantes rivais do Morro da Mineira, no Rio. O grupo está em prisão administrativa no Comando Militar do Leste (CML). A Polícia Civil deve pedir ainda a prisão temporária dos militares, que participam da ocupação da Providência, no centro do Rio. Os corpos dos jovens foram achados ontem no Aterro Sanitário de Gramacho, um lixão de Duque de Caxias (Baixada Fluminense). Em depoimento ao titular da 4ª Delegacia de Polícia, delegado Ricardo Dominguez, alguns dos suspeitos teriam confessado o crime. De acordo com o delegado, no grupo há um oficial, três sargentos e sete soldados. Moradores da Providência voltaram ontem a protestar e provocaram o fechamento do comércio nos arredores Central do Brasil, onde está o prédio da Secretaria de Segurança, localizada ao lado do Comando Militar do Leste. Os militares disparavam tiros para o alto quando entravam na favela. Segundo a polícia, os corpos de Wellington Gonzaga Costa, de 19 anos, Marcos Paulo da Silva Correia, de 17, e David Wilson Florêncio da Silva, de 24, foram achados mutilados e com marcas de tortura por catadores de lixo. A mãe de Wellington desmaiou ao receber a notícia. "Me avisaram que o meu filho foi preso. Encontrei ele no Quartel de Santo Cristo, sentado ao sol. Queria esperar, mas me mandaram ir para a delegacia para onde ele deveria ter sido levado. Após a demora, liguei para o celular dele. Depois de várias tentativas, um homem atendeu e disse que os soldados venderam o meu filho e os amigos para traficantes da Mineira. Nenhum deles eram envolvidos com o crime. O que fizeram com eles não se faz nem com um cachorro", disse a dona de casa, Liliam Gonzaga da Costa, de 43 anos, que foi reconhecer o corpo do filho no IML de Duque de Caxias. Mototaxistas também presenciaram a entrada do trio no quartel. Este é o momento mais tenso desde que o Exército ocupou o Morro da Providência em dezembro de 2007 para a reforma das fachadas das casas, previstas no projeto Cimento Social. A obra com recursos do Ministério das Cidades saiu após emenda do Senador Marcello Crivella (PRB), candidato à Prefeitura do Rio. No sábado, após constatar o desaparecimento dos jovens, cerca de 30 moradores desceram o morro, queimaram um ônibus e depredaram outros nove. Os passageiros do veículo incendiado foram salvos por policiais do 5º Batalhão da PM, que patrulham os acessos à Providência. O CML abriu Inquérito Policial Militar para apurar o caso. O Exército confirmou que os jovens foram abordados por uma patrulha do Grupamento de Unidades-Escolas da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, perto da Praça Américo Brum, no alto do morro, e detidos por desacato às 8 horas de sábado. Os três foram levados ao quartel do Exército em Santo Cristo, interrogados e liberados, pouco depois de meio dia, segundo CML. Os nomes dos militares não foram revelados.