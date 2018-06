Acusados negam o crime em seus interrogatórios Nenhum dos suspeitos de pertencer à máfia das carteiras de habilitação admitiu ou confessou os crimes investigados. Todos os policiais relacionados prestaram declarações e negaram o envolvimento nos delitos. A maioria dos demais acusados fez o mesmo - houve ainda quem se mantivesse em silêncio. Com a abertura do processo, a defesa dos réus terá a oportunidade de apresentar suas alegações e contestar as provas obtidas pelos integrantes do Ministério Público Estadual contra seus clientes.