Acusados pela morte da juíza Patrícia Acioli serão ouvidos hoje no RJ

SÃO PAULO - Os acusados pela morte da juíza Patrícia Acioli serão ouvidos nesta quarta-feira, 9, pelo juiz Peterson Barroso Simão, da 3ª Vara Criminal de Niterói. As audiências de instrução e julgamento dos 11 policiais militares estão previstas para começar às 9 horas.

Hoje e nos próximos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de novembro, serão ouvidas 14 testemunhas de acusação e aproximadamente 130 de defesa. Também será feito o interrogatório dos réus Cláudio Luiz Silva de Oliveira, Daniel Santos Benitez Lopez, Sérgio Costa Júnior, Jovanis Falcão Junior, Jeferson de Araújo Miranda, Charles Azevedo Tavares, Alex Ribeiro Pereira, Júnior Cezar de Medeiros, Carlos Adílio Maciel Santos, Sammy dos Santos Quintanilha e Handerson Lents Henriques da Silva.

As audiências serão realizadas, sempre a partir das 9h, no plenário do Tribunal do Júri de Niterói. A juíza Patrícia Lourival Acioli, então titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi assassinada com 21 tiros na noite de 11 de agosto deste ano, quando chegava de carro, na porta da sua casa no bairro de Piratininga, em Niterói.