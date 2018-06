Adiado julgamento de PM acusado de matar jovem no Rio

O 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro adiou para a próxima quarta-feira o novo julgamento do soldado da Polícia Militar (PM) Marcos Parreira do Carmo, acusado de matar o estudante Daniel Duque em junho do ano passado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ), o julgamento estava marcado para hoje, mas foi remarcado a pedido do novo assistente de acusação.

No primeiro júri popular, realizado em outubro do ano passado, o soldado foi absolvido. Em maio, após a defesa da família de Duque recorrer, o mesmo tribunal cassou a sentença e o novo julgamento foi marcado.

O crime ocorreu na frente de uma discoteca em Ipanema, na zona sul da capital fluminense. Duque e sua turma se envolveram numa briga com um amigo de Pedro Velasco, filho da promotora Márcia Velasco. O policial militar fazia a segurança de Pedro e efetuou disparos em meio à confusão. Um dos tiros acertou Duque, que morreu antes de chegar ao hospital.