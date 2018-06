Adiado julgamento do casal Hernandes nos Estados Unidos Estevam e Sonia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer, terão de esperar um pouco mais para ir a julgamento por terem entrado ilegalmente nos Estados Unidos com US$ 56,5 mil. Na terça-feira, 13, em audiência entre os advogados e o juiz federal de 1ª instância Federico Moreno, o começo dos procedimentos foi protelado. A data prevista inicialmente era 19 de março, mas foi adiada para entre 30 de abril e 15 de maio. "Este caso tem freqüentado bastante os jornais", observou Moreno, com o que a defesa e a promotoria concordaram. Sonia e Estevam Hernandes foram presos no aeroporto de Miami no dia 9 de janeiro carregando US$ 56,5 mil escondidos na bagagem, inclusive em uma Bíblia, tendo declarado apenas US$ 10 mil na alfândega. Os dois tiveram de entregar seus passaportes ao governo americano. Eles chegaram a passar alguns dias na prisão, mas atualmente permanecem em liberdade supervisionada na região de Miami. Acusações Frente à Justiça americana, Sonia e Estevam respondem por quatro infrações, incluindo falsificação de documentos, contrabando de divisas e conspiração para encobrir os crimes. Sonia também responde a uma quinta acusação, a de mentir para autoridades federais. As acusações contra o casal Hernandes poderão resultar em penas de 20 anos ou mais de prisão para cada um, se eles forem considerados culpados e receberem a pena máxima. Caso sejam condenados, eles irão cumprir pena numa prisão dos Estados Unidos, antes de serem extraditados para o Brasil. O casal também é acusado pelo Ministério Público no Brasil de estelionato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os fundadores da Renascer têm prisão preventiva decretada pelo Judiciário de São Paulo. O casal tentou anular essa decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o pedido não foi aceito.