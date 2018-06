Administração libera o 3º lote de reembolso da tarifa A Prefeitura de São Paulo liberou o terceiro lote de devolução da tarifa de inspeção veicular. O valor é de R$ 52,73 - e neste lote serão devolvidos R$ 1.681.770. Serão contemplados os pedidos feitos em fevereiro, março e abril, referentes a veículos com placas de final 1, 2 e 3. O pagamento é feito com crédito na conta corrente indicada pelo proprietário ou arrendatário do veículo ou por meio de ordem de pagamento no Itaú. Nesse caso, é preciso ir a uma agência do banco com documento com foto. Foram processados 56.530 pedidos de devolução - 44.845 foram feitos em abril e 11.685 decorrem de pedidos negados anteriormente. Foram rejeitados 24.636 pedidos, por motivos como falta de licenciamento, pendências com o Município, inspeção referente a 2008 (exigida de veículos a diesel e gratuita) e inconsistência de dados cadastrais. Quando a pendência for resolvida, a devolução será creditada no lote seguinte. Mais informações no site www.controlar.com.br.