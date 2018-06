Administrativos da PF paralisam atividades nesta quarta

Os servidores administrativos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal vão paralisar as atividades nesta quarta-feira, 7, como forma de pressionar o governo a enviar ao Congresso Nacional, uma proposta de Medida Provisória com reajustes salariais da categoria. Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Carlos da Polícia Federal (SINPECPF), os funcionários vão se concentrar em frente ao edifício-sede da Polícia Federal, em Brasília, às 13h. De lá, seguirão para o Espaço do Servidor, ao lado do Ministério do Planejamento, na Esplanada dos Ministérios, e se juntarão a servidores de outras categorias que já possuem acordo fechado com o governo, mas que ainda não viram os novos vencimentos no contracheque. Os administrativos da Polícia Federal, de acordo com o sindicato, esperam pelo reajuste salarial desde 2006, o mesmo que já virou realidade há muito tempo para integrantes de outras carreiras dentro da própria PF, como a dos agentes e delegados.