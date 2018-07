Adoece mais um dos quíntuplos de Goiânia O drama da dona de casa de Rondônia que deu à luz quíntuplos em Goiânia está longe do fim. Agora é a única menina do grupo que se encontra em estado grave. Até a noite desta segunda-feira, ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Materno-Infantil. Na última sexta-feira, morreu o último bebê dos quíntuplos a nascer, em decorrência de insuficiência respiratória e renal. A curta comemoração pelo sucesso do parto de Maria Alice Soares, de 25 anos, deu lugar ao luto e à preocupação. A menina, batizada pela mãe de Jamilly Vitória, apresenta quadro de infecção generalizada e há suspeita de que tenha contraído infecção hospitalar, mas essa hipótese ainda está sendo investigada pelos médicos. Ela chegou a entrar em coma durante a tarde desta segunda-feira, mas melhorou no fim da tarde e saiu do estado de coma. O bebê que morreu respirava por aparelhos, com dieta zero.