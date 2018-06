Adolescente acusado de matar o pai diz que viu Deus O adolescente J.O, de 16 anos, é acusado de ter matado o próprio pai, Adauto da Silva Souza, de 42 anos, com dois golpes na cabeça, usando uma barra de ferro. O crime ocorreu por volta das 15 horas no sábado, no bairro Bela Vista, em Cuiabá. Após o assassinato, o adolescente foi jogar futebol em um campo localizado no bairro. Preso em flagrante menos de uma hora após o crime, o adolescente disse que matou o pai porque ele teria assassinado um homem em Guiratinga (MT). O jovem disse ter ajudado o pai a enterrar a vítima. A polícia não confirma a versão do acusado, que esta preso na Delegacia do Adolescente e será apresentado, nesta segunda-feira, ao Juizado da Infância e Adolescência. J.O., usuário de drogas, disse que na hora do crime o pai estava bebendo, e que sempre o espancava. Afirmou que, na hora do crime, viu uma imagem de Deus.