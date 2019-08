Adolescente ataca alunos e professora com machadinha em Charqueadas, no RS

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos atacou com golpes de machadinha seis alunos e uma professora da Instituto Estadual Educacional Assis Chateubriand, em Charqueadas, a 60 quilômetros de Porto Alegre (RS), na tarde desta quarta-feira, 21. Os estudantes feridos são do sétimo ano: quatro meninas, entre 12 e 15 anos, e dois meninos de 14 anos. O agressor é ex-aluno da escola.

De acordo com o chefe de Socorro do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, Maurício Naatz, por volta das 13h15, um adolescente entrou na escola, atacou as vítimas dentro da sala de aula e depois pulou o muro e fugiu. Horas mais tarde, segundo o governo, ele foi apreendido e confessou o crime.

"Ele entrou na escola com uma machadinha e um galão com um líquido inflamável. Muitas pessoas fugiram, pularam a janela para fora da escola. Os alunos foram feridos nas mãos, costas e pernas. A professora foi golpeada na cabeça", disse.

Segundo Naatz, todas as vítimas foram socorridas ao Hospital de Charqueadas e estão fora de risco de morte. As aulas foram suspensas e o local está isolado para perícia.

O vice-governador do Estado, que acumula o cargo de Secretário Estadual de Segurança, Ranolfo Vieira Junior, chegou no município por volta das 15h30 para dar suporte às forças de segurança. A informação preliminar é de que o jovem seria ex-aluno da instituição e que teria cometido o ataque por consequências de bullying que sofreu há alguns anos de outros colegas.

A escola atende cerca de 700 alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico e funciona nos três turnos - manhã, tarde e noite.

Ataque em escola de Suzano terminou com dez mortos em março

Na manhã de 13 de março, dois jovens entraram na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, e iniciaram um ataque que terminaria minutos depois com sete pessoas mortas - o atirador e o outro agressor, que usou uma machadinha, também morreram. O tio de um dos agressores havia sido assassinado antes de a dupla se dirigir à escola. Os autores do massacre eram ex-alunos da escola.

A investigação da polícia chegou a quem vendeu a arma usada no crime. Quatro homens respondem por homicídio e venda ilegal de arma de fogo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Os réus estão respondendo por dez assassinatos (incluindo os dois atiradores), além de outras 11 tentativas – os feridos no ataque.

Os atiradores G. T. M., de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, morreram no ataque. Outro jovem de 17 anos, apontado como “mentor intelectual, apesar de não ter acompanhado a dupla no dia do crime, foi condenado pela Justiça em maio. Os três eram ex-alunos da escola em Suzano. Para a Polícia Civil, os autores planejaram matar um desafeto de cada, antes de promover a chacina dentro do colégio.

Segundo a investigação, os atiradores começaram a idealizar o massacre em 2015, motivados pelo atentado em um colégio de Columbine, nos Estados Unidos, que terminou com 15 mortos em 1999. A meta seria superar esse número, diz a Polícia Civil.