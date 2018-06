Adolescente atira acidentalmente em irmão em Minas Está internado em estado grave, em Belo Horizonte, um adolescente de 15 anos atingido na cabeça por um tiro disparado acidentalmente pelo próprio irmão, de 13 anos. Os dois brincavam com o arma do pai, Joel Amaro dos Santos, de 34 anos. O revólver ficava guardado em cima de um armário, na casa em que eles moram, no bairro Mangueiras. O garoto baleado foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira, onde foi operado. No início da noite de ontem, ele estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e respirava com a ajuda de aparelhos. O pai dos adolescentes não apresentou registro da arma, segundo a Polícia Militar. Ele e o filho que deu o tiro foram autuados na Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente.