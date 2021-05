Sobe para cinco o número de mortos em ataque a escola infantil em Saudades, SC

CHAPECÓ - Um jovem de 18 anos identificado como Fabiano Kipper Mai matou pelo menos cinco pessoas, entre elas três crianças com idades entre seis meses e dois anos, uma professora e uma funcionária ao invadir uma creche armado com um uma adaga (espada) no município de Saudades, a aproximadamente 60 km de Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

De acordo com o delegado Jerônimo Marçal Ferreira, da comarca de Pinhalzinho, o jovem não tem passagem pela polícia nem histórico criminal. “Ele era um rapaz discreto que morava na cidade e trabalhava em uma empresa de vestuário. As equipes já estão se deslocando para entrevistar os colegas de trabalho”, esclareceu, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Segundo o delegado, o autor do crime foi até a creche Pró-Infância Aquarela, no centro da cidade, de bicicleta, por volta das 10h. Ao entrar na creche, ele começou a atacar uma professora de 30 anos que, mesmo ferida, correu para uma sala onde estavam quatro crianças e uma funcionária da escola, na tentativa de alertar sobre o perigo.

O rapaz, então, teria atacado as crianças que estavam na sala e a funcionária da escola. Duas meninas de menos de dois anos e a professora morreram no local. Outra criança e a funcionária morreram no hospital.

O delegado também confirmou que a ação foi planejada. “O crime foi premeditado, ele chegou de bicicleta na creche, com uma mochila nas costas, uma professora o abordou e ele começou a atacá-la com golpes de facão nas costas. O jovem seguiu a professora até uma sala onde atacou também a outra funcionária auxiliar e mais quatro crianças com menos de dois anos.”

O responsável pelo caso não descarta a participação ou influência de outras pessoas no crime. “Até o momento só trabalhamos no local do crime, durante a tarde vamos traçar a vida do rapaz, contatos dele e levantamento do histórico do computador”. A polícia trabalha com algumas hipóteses, sendo uma delas a possibilidade de o rapaz estar participando de algum desafio online, influenciado por alguma motivação na Internet.

O Corpo de Bombeiros confirmou que ao chegar ao local, o jovem já havia sido contido por populares. Ele tinha um ferimento profundo no pescoço e perguntava sobre quantas vítimas teria conseguido atingir.

Segundo o Delegado Regional, Ricardo Casagrande, equipes de pelo menos quatro municípios estão envolvidas na investigação. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para fazer buscas na residência do jovem.

Neste momento, uma perícia está sendo realizada no local e na casa do suspeito, que foi levado em estado grave ao Hospital de Pinhalzinho. Ele está sendo transferido para Chapecó sob forte escolta policial.

Vítimas identificadas

A prefeitura de Saudades divulgou os nomes da professora e da agente educativa que morreram após o ataque à creche Aquarela na manhã desta terça-feira.

Keli Aniecevski tinha 26 anos e era professora na escola. Ela foi a primeira a ser atacada pelo jovem de 18 anos. Foi ela quem tentou evitar que o jovem chegasse às salas onde estavam as crianças. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Mirla Renner, de 20 anos, é a agente educativa que estava com as quatro crianças em uma das salas onde o rapaz entrou e acabou matando duas crianças e ferindo a agente e mais duas crianças. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. As identidades das crianças que morreram não estão sendo informadas para preservar as famílias.

Crime choca população

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), lamentou o ocorrido. 'Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio', afirmou no Twitter.

Devastadora a notícia da chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de uma creche na manhã desta terça-feira. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste. — Carlos Moisés (@CarlosMoises) May 4, 2021

Em sua página oficial, a governadora em exercício Daniela Reinehr também manifestou sua solidariedade às vítimas da tragédia e decretou luto oficial de três dias no Estado.

Decreto luto oficial de três dias no Estado após a tragédia em Saudades, onde morreram crianças e professoras de um centro de educação infantil. Manifesto profunda tristeza e presto minha solidariedade. Determinei que o Governo dê todo o amparo necessário às famílias. — Daniela Reinehr (@DanielaReinehr) May 4, 2021

O time da Chapecoense publicou uma nota nas redes sociais sobre o ocorrido:

FORÇA, SAUDADES! Estamos extremamente consternados com a notícia da tragédia que acaba de acontecer no município de Saudades. Faltam palavras para mensurar a dor que estamos sentindo diante de tamanha atrocidade. + pic.twitter.com/aFD75fN9ny — Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 4, 2021

Saudades, um município pacato em SC

O município de Saudades tem pouco mais de 10 mil habitantes, com índice de criminalidade quase zero.