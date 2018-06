Adolescente confessa ter atirado alicate em colega no Rio

SÃO PAULO - O adolescente de 13 anos que atirou um alicate contra Simão Felipe Nascimento Coelho de Oliveira, de 12 anos, no último domingo, na Baixada Fluminense, no Rio, confessou ter atirado a ferramenta, segundo informações da Polícia Civil.

No mesmo dia do acidente, segundo a polícia, o menor compareceu à 62ª DP (Imbariê) junto com seu pai e confessou, durante depoimento, que atirou o alicate durante discussão entre os dois, enquanto consertava uma bicicleta. A ferramenta acertou a cabeça de Simão. O delegado Hilton Alonso, titular da 62ª DP, aguarda a alta de Simão para ouvir a versão do garoto. Testemunhas também devem ser ouvidas.

Simão foi encaminhado ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, depois de passar pelo Posto de Saúde do Imbariê. A criança passou por uma cirurgia craniotomia occipital esquerda com retirada do corpo estranho e drenagem do hematoma na madrugada de segunda-feira. Ele passa bem e não apresentou déficit neurológico motor no pós-operatório.