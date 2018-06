Adolescente de 15 anos é assassinado em cidade de MG

O corpo do adolescente M.V.R.C, de 15 anos, foi encontrado nesta quinta-feira, 11, no Campo de futebol do Mancha Verde, no Bairro Renascença, em Montes Claros, Minas Gerais, após denúncia anônima. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, conhecida como Zé Raposa, foi morta por pelo menos duas pessoas, que a balearam cerca de 12 vezes, sendo cinco na região do tórax, uma na perna esquerda, duas na região da virilha, duas nas costas e duas nas nádegas. No local foram recolhidos sete cápsulas e dois projétil de pistola calibre 40 e um projétil provavelmente calibre 38. O adolescente, de acordo com informações da PM, tinha uma ficha criminal com 22 passagens, entre elas por furto em residências e tráfico de drogas. O corpo foi reconhecido por familiares, que disseram não conhecer o motivo do crime, porém a vitima tinha envolvimento com drogas. A polícia não tem pistas sobre os criminosos.