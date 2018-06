Adolescente de 16 é morta dentro de escola em Betim

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros, e uma outra ficou ferida, dentro de uma escola municipal em Betim, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito dos disparos é marido de uma mulher que havia discutido com as vítimas anteriormente. Na segunda-feira, 3, ele teria ido até a escola para defendê-la. A polícia ainda procura o autor dos disparos. As duas vítimas foram perseguidas pela escola e baleadas. Uma delas tentou se esconder, mas levou três tiros e morreu a caminho do hospital. A outra adolescente ferida não corre risco de morte.