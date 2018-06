Adolescente desaparece em Parque de Belo Horizonte

O Corpo de Bombeiros retomou às 6 horas desta segunda-feira, 13, as buscas a um adolescente de 15 anos que está desaparecido no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, desde a quinta-feira, 9. Os bombeiros foram acionados apenas no domingo, 12, quando começaram as buscas por volta das 12 horas. À noite, os trabalhos foram suspensos e retomados às 6 horas desta segunda. Até o começo da tarde, não havia informações se o garoto estava acompanhado e de como ele se perdeu.