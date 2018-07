Adolescente detido por seqüestrar psicóloga A psicóloga Ana Cristina dos Santos, de 25 anos, foi seqüestrada, esta noite, pelo adolescente D.F.S., de 17 anos, que foi preso por policiais do 6º BPM, do ABC. O seqüestro-relâmpago ocorreu no bairro Demarchi, por volta das 19h e o adolescente, armado com um revólver de calibre 38, não conseguiu sacar nenhum dinheiro da conta corrente da vítima. Ana foi dominada pelo menor infrator quando saía da própria residência, naquele bairro, em seu Uno Mille preto. Mantendo-a ao volante, ele ordenou que o levasse ao caixa-eletrônico mais próximo. Vizinhos viram a cena e telefonaram à polícia, fornecendo a descrição do auto. O carro foi estacionado em um posto de gasolina e vítima e seqüestrador desceram em direção ao caixa-eletrônico, cujo equipamento estava fora do ar. Por isso, o saque não pode ser efetuado. Estavam retornado ao veículo, quando passou pelo local uma viatura e os policiais viram o Uno. Tentando fugir, o adolescente foi detido e levado para o 3º DP de São Bernardo. D.F.S disse à polícia que já foi detido na Febem por um outro seqüestro-relâmpago.