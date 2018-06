Adolescente é apreendido por roubar veículo em São Gonçalo (RJ)

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos foi apreendido após roubar um carro na noite desta terça-feira, 10, na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de janeiro.

Por volta das 21h30, um testemunha parou no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Itaúna e contou ter visto uma motocicleta ser roubada por dois homens armados em um carro, na altura do km 308. O carro com as características indicadas passou pelos policiais e eles passaram a seguir o veículo.

Na fuga, o carro entrou numa rua escura e sem saída. A passagem foi bloqueada pelos agentes, mas o motorista engatou a marcha ré e acelerou, atingindo a porta direita da viatura e lesionando um dos policiais na mão. O outro agente atirou duas vezes contra o suspeito. Ele foi atingido em um dos braços.

O ocupante do veículo foi identificado com sendo um jovem de 17 anos, morador de Itaboraí. Ele foi removido para o Hospital Azevedo Lima e operado para retirada do projétil. O jovem permanece sob a custódia da polícia.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP, em Alcântara. As vítimas reconheceram o adolescente como um dos criminosos. O comparsa dele está sendo procurado pela polícia. A moto usada no crime ainda não foi localizada.