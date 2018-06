Adolescente é assassinado a golpes de machado em Maceió O adolescente Cosmo Damião dos Santos, 17 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira, 20, com golpes de machado no peito, em Maceió. Segundo a polícia, a dona de casa Josefa Gomes da Silva, 25 anos, mulher do adolescente, é a principal suspeita do crime. Ela teria matado o marido após uma discussão e em seguida fugido do local. No início da manhã, o corpo de Cosmo Damião deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido à necropsia e liberado para o sepultamento. Os primeiros levantamentos foram feitos pela Delegacia de Plantão III, mas o inquérito será instaurado pela delegacia do 6º Distrito Policial. A Polícia Civil ainda não sabe o motivo pelo qual o casal se desentendeu. No entanto, há informação de que Josefa Gomes fugiu levando o filho do casal, com nove meses de idade. O Comando de Policiamento da Capital (CPC) chegou a ser acionado e encaminhou viaturas da Polícia Militar para o local. Foram feitas rondas, para tentar capturar Josefa Gomes, mas até o final da manhã ela não tinha sido localizada.