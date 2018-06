Adolescente é baleada dentro da escola em Fortaleza

SÃO PAULO - Uma adolescente de 14 anos foi acidentalmente baleada na tarde desta terça-feira, 5, no pátio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Catarina Lima, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com a Secretaria municipal da Educação, o tiro foi disparado acidentalmente pelo amigo da menor durante o recreio, enquanto ele mostrava a arma que estava dentro da sua mochila. A menina, atingida de raspão no braço, foi encaminhada a um hospital público da região, onde foi medicada e liberada.

O amigo da vítima, de 15 anos, foi levado à Delegacia da Criança e Adolescente, onde prestou depoimento. Os pais dele foram chamados e depois de tomarem ciência do fato levaram o filho pra casa. Ainda não se sabe como ele teve acesso à arma. O Conselho Tutelar vai acompanhar o caso.