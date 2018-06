Adolescente é baleada dentro de escola em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Uma estudante de 15 anos sofreu um tiro de raspão no ombro quando estava dentro da sala de aula no Colégio Padre Rambo, na zona leste de Porto Alegre, nesta quarta-feira, 14. Levada a um hospital, ela foi atendida e liberada.

A turma do segundo ano do ensino médio se preparava para a aula de educação física quando o incidente aconteceu. Um aluno de 19 anos, portador do revólver calibre 38, e outro de 17 anos, que escondeu a arma em meio à confusão, foram detidos e encaminhados a uma delegacia. O primeiro disse ter encontrado a arma na rua e disparado acidentalmente ao manuseá-la.