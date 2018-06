Adolescente é baleada durante troca de tiros em Salvador

SÃO PAULO - Uma adolescente de 13 anos foi atingida de raspão no rosto durante uma troca de tiros entre suspeitos, na tarde de quarta-feira, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O tiroteio começou por volta das 18 horas na Rua 29 de Agosto. A jovem estava na janela de casa, quando foi atingida por uma bala perdida. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. A garota passa bem.

Até o fim da manhã desta quinta-feira, nenhum dos suspeitos envolvidos no tiroteio havia sido localizado. O caso é investigado pela 9º Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.