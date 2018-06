Adolescente é baleado em festa julina na zona sul do Rio

RIO - Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite de domingo durante uma festa julina em Botafogo, na zona sul do Rio. O responsável pelo disparo conseguiu fugir, mas foi preso em casa por militares do 2º BPM (Botafogo). O menor, atingido na região abdominal, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul.

Segundo a secretaria municipal de Saúde, o estado dele é grave. O jovem foi operado, é monitorado pela equipe médica e não há previsão de alta. O caso foi encaminhado à 13ª DP, em Ipanema. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, testemunhas disseram que o suspeito, Rodrigo Paiva Freire, de 20 anos, e o adolescente já tinham se desentendido antes. Durante a festa, no Parque General Leandro, na Rua Lauro Müller, houve um novo desentendimento e Rodrigo atirou contra o menor.

O suspeito foi encontrado pelos militares no corredor do prédio onde morava, conversando com amigos. Segundo a polícia, ele confessou o crime. A arma, no entanto, não foi encontrada. Ainda de acordo com a polícia, Rodrigo disse que a jogou em um canteiro, próximo dali. O suspeito está preso na 13ª DP.