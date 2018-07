Adolescente é detido com arma da escola O menor M., de 16 anos, foi preso nesta tarde, na Escola Municipal Joaquim Nabuco, em Botafogo, na zona sul, porque estava com uma pistola dentro da mochila. O menino disse ter achado a arma por acaso. A direção da escola ligou para a mãe do garoto e ela avisou a polícia. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).