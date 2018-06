Adolescente é espancado após invadir casa no Espírito Santo

SÃO PAULO - Um adolescente, de 17 anos, foi encontrado amarrado e com marcas de agressão pela Polícia Militar do Espírito Santo, em uma casa no bairro Jardim Carapina, em Serra, nesta terça-feira, 19.

Segundo testemunhas, o jovem entrou na residência nesta madrugada para assaltar os moradores. Ele também tentou estuprar uma mulher. O menor estava com uma arma caseira feita de serrote e dois canos de alumínio. Para impedir que o adolescente estuprasse sua mulher, o dono da casa teve uma luta corporal com o suspeito. Assustados com os barulhos, os vizinhos decidiram verificar o que acontecia.

Os vizinhos ajudaram a espancar o menor, que teve os pés e mãos amarrados até a chegada da polícia. O dono da casa quebrou a perna durante a briga. Ele e o adolescente foram levados para o Hospital Dório Silva, em Serra. A mulher não sofreu ferimentos e irá prestar depoimento no Delegacia de Polícia da Serra.