Adolescente é morta após briga na escola Uma briga na escola terminou com a morte da adolescente Thamires de Paiva Miranda, de 15 anos, na noite de quarta-feira, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Thamires e uma colega de escola brigaram e a confusão envolveu os namorados. O namorado da rival de Thamires foi até a casa dela com homens armados e atiraram contra ela e o namorado, que escapou ileso. Thamires foi atingida por um tiro de fuzil na perna e dois nas costas. A polícia diz que identificou os atiradores, mas ninguém foi preso ainda.