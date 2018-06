Adolescente é morto durante operação policial na favela Vila Vintém, no Rio

RIO - Um adolescente de 15 anos morreu durante operação policial na noite de quarta-feira na favela da Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, houve confronto com traficantes na chegada dos militares à comunidade.

A PM informou que os policiais tentaram socorrer o jovem e levá-lo ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, com o menor foram apreendidas uma pistola Taurus 9mm, carregador, munição e 31 "sacolés" de cocaína. A operação foi realizada por militares do 14º BPM (Bangu) e o caso foi encaminhado à 33ª DP (Realengo).