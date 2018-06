Adolescente é morto em briga de gangues em Pontal Após uma briga de gangues, o adolescente C.P.L, de 16 anos, foi morto com um tiro na madrugada de hoje, em Pontal, na região de Ribeirão Preto. O suspeito da autoria do crime, Evélton Aparecido de Araújo, de 20 anos, foi esfaqueado e internado em estado grave na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. A polícia de Pontal deteve outras cinco pessoas, sendo três menores, que foram levados para a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem). Três armas foram apreendidas.