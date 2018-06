Adolescente é morto por frentista durante protesto pacífico contra aumento da gasolina

BRASÍLIA - Um adolescente de 15 anos morreu na noite desta quarta-feira, 11, depois de ser baleado por um frentista que trabalhava no posto de Planaltina, no Distrito Federal. L.L.A. participava de um protesto pacífico contra o aumento de gasolina.

O evento, organizado pelas redes sociais, convidava manifestantes a colocar o equivalente a R$ 0,50 de gasolina no tanque e pedir nota fiscal. Cerca de cinquenta pessoas estavam no local. O frentista, que não tinha passagem pela polícia, em vez de colocar R$ 0,50, abasteceu um dos primeiros carros que participavam do ato com R$ 50.

Manifestantes passaram, então, a se cotizar para pagar a conta. O frentista, irritado, sacou uma arma e deu dois tiros no adolescente, que morreu no local. Policiais que faziam ronda prenderam o frentista, de 26 anos, em flagrante. A arma usada no crime estava com numeração raspada. O frentista deverá responder por homicídio e porte ilegal de arma.