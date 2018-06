Adolescente é presa com 90 quilos de maconha no PR A adolescente brasileira J.A.M., de 14 anos, que mora em Ciudad del Este, no Paraguai, foi presa em flagrante ontem à noite, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na PR-160, próximo a Sertaneja, a 440 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, quando levava 90 quilos de maconha e 105 gramas de haxixe para Jundiaí (SP). Ela tinha recebido R$ 70,00 de um homem que lhe pedira para levar a droga, escondida em meio a brinquedos. A adolescente disse não conhecer a pessoa. Segundo o delegado adjunto da 11ª Subdivisão Policial, em Cornélio Procópio, Agenor Nascimento Filho, a adolescente está à disposição da Justiça. Hoje, o Conselho Tutelar conseguiu contato com um irmão dela, que mora em Foz do Iguaçu. A adolescente disse ao delegado que viu o homem comprando brinquedos em Ciudad del Este e aceitou a proposta dele para acompanhar a mercadoria até Jundiaí. Ela foi apresentada à guia do ônibus como sendo namorada dele. O homem voltou em um ônibus de carreira e provavelmente esperaria pela droga em Jundiaí. "Acredito que ela não sabia que havia droga espalhada entre os brinquedos", disse o delegado. De acordo com ele, não havia nada que identificasse que aquelas caixas lhe pertenciam, mas ela imediatamente assumiu a responsabilidade. Além disso, ela permaneceu por perto da mercadoria, sem se misturar aos outros sacoleiros, como normalmente acontece quando a pessoa sabe que está levando produtos ilegais. "Acredito que ela tenha agido de boa-fé", opinou o delegado.