Adolescente é suspeito de atirar em segurança em Batatais Um adolescente é suspeito de atirar no segurança de um baile na Vila Maria, em Batatais, na Região de Ribeirão Preto, esta madrugada. O crime ocorreu depois de uma briga na entrada do baile. O segurança, de 46 anos, foi ferido na barriga, mas não corre risco de morte. O menor adolescente, de 16 anos, foi encaminhado para o Plantão Policial, onde permanece em cela especial. O revólver calibre 32 usado no crime também foi apreendido. As informações são do site da EPTV.