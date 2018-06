Adolescente esfaqueia primo durante briga em Ipanema

Uma briga entre dois primos quase terminou em tragédia na madrugada deste domingo, 19, num apartamento em Ipanema, área nobre da zona sul do Rio.

Armado com uma faca, um adolescente de 16 anos feriu uma criança de 9 na sala do aparamento, depois de uma festa ocorrida no condomínio. A criança foi atingida em uma da mãos e na altura de um dos supercílios, segundo informações da Rádio CBN e da Globonews.

A tia do adolescente e mãe da vítima, Renize Monteiro Pouso, teria acordado por volta de 4h30 ao escutar gritos. Ao intervir, Vera Lucia também ficou ferida em um dos pulsos. Ela e o filho foram atendidos no Hospital Miguel Couto.

O adolescente teria fugido com a avó para Cuiabá, mas não foram encontrados pela polícia no Aeroporto Santos Dumont no horário em que, segundo informações que chagaram aos policiais, embarcariam para o Mato Grosso.

Segundo o delegado Gustavo Valentini, da 14ª Delegacia, do Leblon, não se sabe ainda o motivo da discussão, mas a avó do agressor poderá responder por fraude processual, pois teria ordenado à empregada que limpasse o apartamento após o ocorrido.