Adolescente forja o próprio seqüestro Uma adolescente de 17 anos forjou seu seqüestro em Campinas, no interior paulista, pediu R$ 1,5 mil de resgate para a família, ficou quase dois dias desaparecida e voltou para casa antes do valor ser pago. Em depoimento hoje aos policiais, G. alegou ter feito "uma brincadeira de mau gosto" com os pais. Ela saiu de casa na sexta-feira de manhã e no mesmo dia a família recebeu o pedido de resgate. Os investigadores da Delegacia Anti-Seqüestro de Campinas foram acionados para acompanhar o caso. No sábado à tarde G. voltou para casa contando aos pais que havia sido liberada pelos seqüestradores antes do pagamento do resgate. Os policiais desconfiaram da história, principalmente porque a adolescente havia levado uma muda de roupa quando saiu de casa. Na polícia, G. confessou que forjou o seqüestro com a ajuda de uma amiga, que telefonou à família pedindo o resgate. Nos dois dias em que esteve desaparecida, a adolescente ficou na casa da amiga, em Sumaré. O caso foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude de Campinas.